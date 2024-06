Nanawagan si Deputy Minority Leader at Basilan Rep. Mujiv Hataman sa pamahalaan na bigyan ng sapat na proteksiyon ang mga magsasaka sa pamamagitan ng dagdag subsidiya kasunod sa planong tapyas-taripa sa imported rice.

“Sa inaasahang pagbaba ng presyo ng imported na bigas dahil sa pagbaba ng taripa, sana ay bigyang proteksiyon ng pamahalaan ang ating mga maliliit na magsasaka, dahil ang maliit nilang kinikita ay baka mabawasan pa at ‘di kayanin ang kompetisyon sa merkado,” saad ni Hataman.

Kapag bumaba umano ang presyo ng bigas sa merkado maaaring hindi umano makasabay ang mga magsasaka partikular ang planong pabababain ang presyo ng bigas sa P29 per kilo.

Sa ngayon, ang farmgate prices ng palay ay naglalaro sa P25.21 at dahil dito maaaring hindi umano makakayanan ng mga magsasaka na sumabay sa presyo ng imported rice sa merkado oras na maibaba ang taripa nito.

“With this, I call on the government to increase financial subsidies to our rice farmers. Isama rin sana sila sa mga ayuda ng pamahalaan at iba pang programa para sa mahirap. We are an agricultural country with a slowly dwindling farmer population. Hindi naman puwedeng umasa tayo sa rice imports na lang,” giit ni Hataman. (Eralyn Prado)