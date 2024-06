CSC pangangasiwaan Leaders & Human Resources Symposium

Pamumunuan ng Civil Service Commission (CSC) ang taunang Leaders & Human Resource Symposium (LHRS), na kapwa isasagawa sa pamamagitan ng virtual at onsite sa Pasay City simula sa darating na Setyembre 24 hanggang 25 ng taong kasalukuyan.

Kasabay nito, nagpaabot ng paanyaya ang CSC sa lahat ng leaders at human resource (HR) practitioners sa buong bansa na makiisa at dumalo sa naturang okasyon.

“”We invite everyone to be part of this year’s hybrid HR convention. This is a great opportunity to connect with industry leaders, share insights, and gain valuable knowledge,” ang pahayag pa ni CSC Chairperson Karlo Nograles.

Ang LHRS ay inorganisa ng Civil Service Institute, na siyang training arm ng CSC, na ang layuning ay magkaroon ang HR practitioners at leaders kapwa mula sa public at private sectors na kaalaman hinggil sa latest trends at best practices sa leadership, human resource management, at organizational development (OD).

“Last year, the HR Symposium attracted 4,500 government leaders, supervisors, and HR practitioners, establishing itself as the premier gathering of professionals in the field. This year, we changed the name to Leaders and HR Symposium to highlight the crucial role of leaders in igniting new ideas and adapting to change toward public service improvement,” sabi ni Chairperson Nograles.

Ang 2024 LHRS, na may temang “Adapt Beyond Limits,” ay magtatampok ng mga speakers na silang tatalakay sa patuloy na ebolusyon sa sektor ng HR. Ipababatid din nila ang kahalagahan ng pagtugon sa pagbabago at pag-angat mula sa limitasyon ng nakasanayan.

Ayon kay Chairperson Nograles, ang mga participant ay sasalang sa limang hybrid plenary sessions para sa a two-day convention na ito, na kinabibilangan ng mga sumusunod: Adaptability in the Brittle, Anxious, Non-Linear, and Incomprehensible World; Thriving Amidst Change in Public Service: The Philippines Adaptive Capacity; Adaptability in the Philippine Civil Service; Customer and Stakeholder Experience Obsession; at ang Managing Societal Adaptability in the Context of Disaster Risk Reduction.

Mayroong ding anim na hybrid concurrent sessions para sa personal, organizational, at societal adaptability, na magkakaloob ng mas nakatuon at interactive platform para sa mas malaliman diskusyon sa partikular na paksang may kaugnayan sa leadership, HR management, and OD.

Para sa iba pang impormasyon sa 2024 LHRS at kung paano makapag-register, ang mga interesadong indibidwal ay maaaring bisitayin ang CSC website, na http://www.csc.gov.ph,

o ang Home | CSC 2024 Leaders and HR Symposium.

Ang 2024 Leaders & HR Symposium ay isa sa mga pangunahing tampo sa pagdiriwang ng 124th Philippine Civil Service Anniversary celebration ngaong buwan ng Setyembre.