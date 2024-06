CJ Perez aminado ‘buwaya’ sa bola

Finals Game 3 Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

6:15pm – SMB vs Meralco

(Serye tabla 1-1)

AMINADO si CJ Perez na bulto siya kung tumira, marami ngang nagsasabi na buwakaw daw siya sa bola.

Sa series-tying 95-94 win ng San Miguel Beer kontra sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Finals noong Biyernes, nakalista kay Perez ang 28 sa 79 field goal attempts ng Beermen.

Pumasok ang 12 dito (48 shooting percentage) tungo sa playoffs career-high at season-best 34 points.

Inilista ni Perez ang season-best points sa kabila ng maagang foul trouble – tatlo agad sa first half. Naalagaan niya ‘yun, naka-14 points sa second half.

“I’m just containing my man,” paliwanag ni Perez sa post game press conference sa Smart Araneta Coliseum. “‘Yun na lang ‘yung nasa isip ko, hindi na ako umii-steal, ‘di na ako nagga-gamble.”

May isang 3-point attempt ang slasher sa dulo ng laro na sa hangin lang tumama habang paubos na ang shotclock.

Sinagot ‘yun ni Chris Banchero sa kabila ng sariling tres tungo sa 93-89 Bolts lead 27 seconds na lang.

Tatlong segundo ang natapyas sa orasan, ibinaon ni CJ ang long-range bomb para idikit sa isa.

“Magmintis man ako pero titira pa rin ako,” giit ng Commissioner’s Cup Best Player of the Conference. “May mga nagsasabi nga buwakaw ako, pero buwakaw talaga ako. ‘Yun talaga ‘yun. I’m just trying to help my team, every game ibinibigay ko ‘yung 110 percent ko.”

Agawan sa 2-1 lead ang San Miguel at Bolts sa Game 3 ngayon sa Big Dome din, asahang hindi mahihiyang tumira si Perez kung kinakailangan.

Kasunod ng split ni Banchero sa stripe, pinakawalan ni Marcio Lassiter ang pang-agaw-lead na tres sa halos parehong puwesto ng pandikit na tira ni Perez.

Pinakagat ni Marcio sa pump fake si Bong Quinto bago binitawan ang step-back 3 13 seconds na lang na naging final tally na nang sadyang imintis ni Perez ang dalawang freebies. (Vladi Eduarte)