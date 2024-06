Advance wedding gift: Charlie Dizon Best Actress, kinabog si Kathryn sa Urian

Kinabog ni Charlie Dizon si Kathryn Bernardo bilang Pinakamahusay na Aktres sa 47th Gawad Urian nitong Sabado.

Ginanap ang Award Urian sa De La Salle University.

Wagi si Charlie para sa pelikulang ‘Third World Romance’. Tanging si Kathryn lang ang hindi dumalo sa apat na nominado sa kategoryang Best Actress. Present ang dalawa pang nominees na sina Max Eigenmann at Gabby Padilla.

Binibiro nga namin si Charlie na best wedding gift ang Best Actress trophy na natanggap niya sa eve ng wedding day nila ni Carlo Aquino. Usap-usap kasi sa venue na ikakasal ang magkasintahan ngayong Linggo (June 9).

Hindi naman nag-deny ang Urian Best Actress, pero hindi niya masagot ng direkta ang tanong about her wedding.

Pero sa acceptance speech niya, nabanggit niya na best gift daw ang pagkakapanalo niya at masayang-masaya rin siya dahil umuwi sa bansa from America ang kanyang pamilya.

Wala si Carlo sa awards night kahit nominated siya bilang Pinakamahusay na Aktor para sa pelikulang pinagtambalan nila ni Charlie.

Hindi kaya sinusunod nila ang lumang kaugalian ng mga Pinoy na bawal magkita ang ikakasal isang araw bago ang kanilang pag-iisang dibdib?

Natawa lang si Charlie sa tsinikang iyon ng mga nag-interbyu sa kanya.

Samantala, sa mga acting category winners, tanging si Dolly de Leon ang hindi personal na tinanggap ang napanalunang Best Supporting Actress. Nasa ibang bansa siya at gumagawa ng bagong international movie.

Narito ang kumpletong listahan ng winners sa 47th Gawad Urian ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino.

Pinakamahusay na Aktres: Charlie Dizon (‘Third World Romance’)

Pinakamahusay na Aktor: Romnick Sarmenta (‘About Us But Not About Us’)

Pinakamahusay na Direktor: Dwein Baltazar (‘Third World Romance’)

Pinakamahusay na Pelikula: ‘Iti Mapukpukaw’

Pinakamahusay na Pangalawang Aktor: Ronnie Lazaro (‘Gospel of the Beast’)

Pinakamahusay na Pangalawang Aktres: Dolly de Leon (‘Sa Duyan ng Magiting’)

Pinakamahusay na Tunog: ‘Iti Mapukpukaw’

Pinakamahusay na Musika: Vincent de Jesus (‘Third World Romance’)

Pinakamahusay na Editing: Lawrence Ang and Benjo Ferrer (‘The Gospel of The Beast’)

Pinakamahusay na Disenyong Pamproduksyon: Eero Yves Francisco (‘Third World Romance’)

Pinakamahusay na Maikling Pelikula: ‘Hito’

Pinakamahusay na Animasyon: ‘Iti Mapukpukaw’

Pinakamahusay na Dokumentaryo: ‘Baon sa Biyahe’

Pinakamahusay na Sinematograpiya: Carlo Canlas Mendoza (‘GomBurZa’)

Pinakamahusay na Dulang Pampelikula: Jun Lana (‘About Us But Not About Us’)

Natatanging Gawad Urian : Hilda Koronel (Ogie Narvaez Rodriguez)