Ilalagay ko bilang paksa sa espasyo ko ngayong linggo ang salitang ‘lagay’. Alam kong napagnilayan na rin ninyo ang salitang ito noon pa man.

Lagi kasi nating ginagamit kaakibat ng maraming panlapi at kahulugan. Sa linggwistiks, tinatawag ang isang salita na maraming kahulugan bilang polysemy. Polysemic ang salitang ‘lagay’.

Una sa gamit bilang pandiwa sa salitang ‘lagay’ ay angakto ng pagpupuno o pagsisilid. Halimbawa ang paglalagay ng tubig sa timba. O paglalagay ng pera sa pitaka o sa bangko. O gaya ng ginagawa ko ngayon, paglalagay ng salita sa puting-puting monitor upang makabuo ng kolum. Ano mang kailangang punan ay ating nilalagyan kapag kailangan.

Halimbawa ang paglalagay ng dekorasyon sa isang payak na kuwarto. O ang paglalagay ng pintura sapangkaraniwang pader. Lagyan ng buhay ang isang matamlay na pagsasayaw o pag-arte.

Hindi man literal, ganito rin halos ang ibig sabihin kapag tinanong ka ng ‘ano sa palagay mo?’ lalo na kapag may suliraning hindi mapagkasunduan agad. Ang paglalagay ng iyong opinyon at payo sa isang usapin ay tanda ngpagpapahalaga sa iyong saloobin. Kaya naman kapag tinanong ang iyong palagay, gawin mong matalino at kapaki-pakinabang ang sasabihin mo.

Samantala, may tinatawag din tayong ‘palagay’ o kutob. May mga tao na hindi ‘mapalagay’ dahil kinukutuban ng kung ano. Hindi mapalagay dahil may pinangangambahang hindi magandang mangyayari. Hindi mapalagay dahil sa isang mahalagang okasyon, halimbawa, batay sa mga pangitain ng mga ulap at hangin, may palagay na uulan at tuluyang susungit ang panahon.

Kaya naman dapat pinakikinggan din ang ‘lagay’ ng panahon bilang pagtataya sa mangyayari. Uulan ba o titindi ang sikat ng araw? May daraan bang bagyo o sama ng panahon. Madali na ngayon dahil hindi na kailangang maghintay ng balita sa radyo, dyaryo o telebisyon.Kaunting pindot lang sa gadyet, makikita na agad ang lagay ng panahon sa internet. Nakakaapekto ang lagay ng panahon sa magaganap sa isang partikular na araw o oras.

Ito naman ang ‘kalagayan’ bilang sitwasyon. Kumusta na ang ‘lagay’ ng daloy ng trapiko matapos ang pag-ulan?Kumusta ang ‘kalagayan’ ng may sakit mong kaibigan? Bumubuti ba ang lagay? Ano na kaya ang ‘lagay’ ng kakilala nating nangibang-bayan? Naninibago marahil sa kultura ng bansang pinuntahan.

Maaaring bumuti o sumama ang kahit anong may estado o ‘lagay’. Pero may mayroon din namang ‘lagay’ na sadyang masama.

Ito naman ang ‘lagay’ bilang konotasyon ng korapsyon. Maglalagay ng pera o suhol para dumali o hindi na dumaan sa proseso. Maglalagay para mailusot ang kaso. Maglalagay para makuha ang kontrata kahit palpak ang proyekto dahil kinurakot na ang pondo.

Sa bansa natin, talamak ang ‘lagayan’. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso. Mula sa maliliit gaya ng mga nahuli sa trapiko hanggang sa malalakinglagayan para maareglo ang isang kaso. Lahat ito ay anay na umuubos sa pundasyon at integridad ng ating pamahalaan.

Ang masaklap, ito talaga ang lagay ng ating bansa.

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes