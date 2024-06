American Ford dehadong patok

PAPALAGAN ng posibleng maging dehado sa bentahan na si American Ford ang mga matitikas na kabayo sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na lalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni jockey Blancaflor si American Ford upang kasahan ang mga maaaring maging liyamado sa takilya na sina Amor My Love at Sunny Nature sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner, ang ibang kalahok ay sina Gavel, Winter’s Furry, Madame Ruby at Bumabaga.

“Magandang karera at mahuhusay na kabayo ang kasali kaya panigurado mahirap mamili ng tatayaan dyan sa line up,” saad ni Ronnie Gonzaga, veteran karerista.

Makakakuha rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Pakakawalan ang nasabing karera sa unang race sa alas-2 ng hapon, simula rin ng tayaan sa winner take all (WTA).

Samantala, pitong karera ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo kaya inaasahang masaya ang paglilibang ng mga karerista. (Elech Dawa)