Alvin Aguilar may bagong pakulo sa URCC

INILUNSAD ng Universal Reality Combat Challenge (URCC) ang Prodigy Progression Series bilang panibagong uri ng bakbakan para sa amateur mixed martial artists na magiging bantayan ng pagkuha ng mga panibagong tuklas na fighters na planong maghandog ng aabot sa P1 milyong papremyo.

Pormal nang ipinakilala ang serye ng MMA na mapapanood nang harapan sa Dynasty Fight Club sa Paranaque City, gayundin ang pagpapalabas nito nang live sa IWantTFC app na katatampukan ng ilang bilang ng mga Filipino at foreign fighters sa apat na weight categories mula sa pagpapakilala ni URCC founder at president Alvin Aguilar.

Bukas ang naturang programa sa lahat ng uri ng combat sports mula sa MMA, boxing, kickboxing, sambo, judo, wrestling at grappling upang maipamalas ang kanilang kahusayan sa pakikipagbanatan sa loob ng octagon ring at tuluyang maging daan tungo sa inaasam na pag-angat sa MMA scene.

“We’re looking to discover the next champions in MMA, the next professional fighters to represent the country in different martial arts. That is our goal to find the next superstar from all over the country and bring out their best and soon be part of the MMA superstar in the World,” pahayag ni Aguilar sa ginanap na press conference nitong Biyernes ng hapon sa Dynasty Fight Club. (Gerard Arce)