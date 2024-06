2 bagsak sa P170K bentahan ng `bato’

Kulungan ang bagsak ng dalawang street level na tulak matapos malaglag sa ikinasang buy bust operation at makuhanan ng aabot sa P170,000 halaga ng shabu, Sabado ng madaling araw sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal.

Nakilala ang mga suspek na sina alyas Denggoy at Gerald, kapwa residente ng Barangay San Andres na nahuli ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Team ng Cainta Municipal Police Station.

Ikinasa ang buy-bust operation bandang alas-12:10 Sabado ng madaling araw sa kahabaan ng Parola Park, Barangay San Andres, Cainta, Rizal matapos ang naganap na transaksyon sa pagbili ng illegal na droga.

Nakumpiska mula sa mga suspek ang anim na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng shabu na may timbang na 25 gramo at nasa P170,000.00 ang halaga, coin purse, P500 bill bilang marked money at P500.00 drug money.

Kasalukuyang nakakulong ang mga suspek sa Cainta custodial facility habang hinihintay ang pagdinig sa kaso. (Vick Aquino)