Taal sumabay sa Kanlaon, dumami binugang asupre

NAALARMA ang mga residente sa paligid ng Bulkang Taal sa Batangas nang magluwa ito ng makapal na usok at mahigit sa 1,000 tonelada ng sulfur dioxide o asupre sa loob lang ng isang araw noong Huwebes nang gabi.

Sa inilabas ng abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), nag-alala anila ang nga residente mula sa bayan ng Alitagtag, Tingloy, San Nicolas, Laurel, Taysan. Lobo at Batangas City dahil binalot ng kadiliman ang kanilang lugar mula sa ibinugang makapal na usok ng bulkan.

Makapal na usok din ang bumagsak sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, Taal, Sta. Teresita, Cuenca, Lipa, Balete at Malvar.

Sinabi ng Phivolcs na mahigpit nilang binabantayan ang bulkan dahil sa pinakabago nitong aktibidad.

Ayon sa ahensiya, lubhang mataas ang iniluwa nitong asupre na 1,000 tonelada sa loob lang ng isang araw kumpara sa inilabas nitong 8,000 tonelada sa loob ng nakalipas na ilang buwan.

Nilinaw naman ng Phivolcs­ na walang kaugnayan ang magkasabay na pagiging aktibo ng Bulkang Taal at Kanlaon dahil sa magkalayong lokasyon ng mga ito.

Samantala, nagbabala ang mga weather expert sa bansa sa posibleng makapal na vog formation sa susunod na mga araw dahil sa paghina ng hangin. (Andrea Salve)