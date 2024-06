Nagpatuloy ang serye ng pagdinig ng aming Komite (Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality) sa mga kaso ng human trafficking at cyber-fraud operations sa mga Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) sa bansa.

Marami ang nag-abang kung muling haharap si Bamban Mayor Alice Guo.Pero, pinili namin na hindi ito buksan sa media dahil na rin sa mga sensitibong impormasyon na pag-uusapan na may kinalaman sa ating pambansang seguridad. Nananatili ang aming panawagan na paalisin na ang mga POGO sa bansa.

Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan nang paalisin ang POGO sa Pilipinas.

1. Krimen na kadikit ng nagsulputang POGO. Dumami ang mga insidente ng kidnapping, extortion, at human trafficking na may kaugnayan sa industriya ng POGO. Kung matatandaan ninyo ang isa sa mga una naming witnesses na si alyas Ivy, pinangakuan siya ng lehitimong trabaho sa Pilipinas pero pang-aabuso lang ang inabot niya sa POGO. Ang ganitong mga insidente ay nagdudulot ng takot at kawalan ng seguridad sa ating bayan.

2. Paglabag sa ating labor laws. May hindi sapat na pasahod, masamang kondisyon sa trabaho, at kawalan ng mga benepisyo. Sa mga na-occular namin na mga POGO hub, may nakita kaming mga torture chamber na doon daw pinaparusahan ang mga empleyadong hindi maka-achieve ng quota.

3. Epekto sa Ekonomiya. Sinasabi na nagdadala raw ng malaking income ang POGO sa ating bansa, na makatutulong daw sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Pero, maraming ang hindi nagbabayad ng buwis. Kung ano man ang “kinikita” sa POGO, hindi ito sapat para tapatan ang mga negatibong epekto nito sa ating lipunan, gaya na lang ng mga babae at kabataang naaabuso, at korapsyon na idinidulot nito sa ating mga institusyon.

4. Posibleng banta sa pambansang seguridad. Sa mga pagsasaliksik namin kaugnay ng hearing sa Komite, may impormasyon sa intelligence community na nagsasabing itong Bamban complex ay maaaring ginagamit sa surveillance activities, at maaarig na-trace din dito ang ilang hacking ng websites ng ating government agencies. Ginagawa ring scam hubs ang mga POGO kaya nagiging isa na tayo sa fastest growing hotspot for scams sa buong mundo.

Halo-halong kalamay na ang scams, national security threats, at human trafficking. Iisa lang ang malinaw. Scam centers ang POGO. Kanlungan ito ng mga pugante. Kung gusto talaga labanan ng administrasyon ang krimen at ang banta sa ating pambansang seguridad, aksyunan na ng Presidente at i-ban na ang POGO.