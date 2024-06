Pamangkin ni Angel Locsin magaling na kontrabida

Tuloy-tuloy ang pagiging Kapamilya ng pamangkin ni Angel Locsin, si Alyanna Angeles.

At bongga siya, dahil pasok siya sa pinakamalaking teleserye ng ABS-CBN, ang ‘Pamilya Sagrado’.

“The challenging and the most fun part is actually being a kontrabida. I like playing a character role kasi you can play around with it. And you have to show so much emotion na strong, na fierce ka. But then there’s so much more behind that din,” chika ni Alyanna.

Grateful nga si Alyanna na mapabilang sa isa sa mga bigating serye ngDreamscape ngayong taon.

“I am super grateful po talaga. Super grateful to Dreamscape and super happy to be a part of this. So I am sure it’s gonna be made well, kasi everything made well finds its way to your heart,” saad pa niya.

Gaganap nga siya sa serye bilang si Felicia, isang babaeng gustong sundan ang yapak ng inang independent, fierce, at empowering.

Nagsimula nga ang career ni Alyanna bilang child star sa Maria del Bario noong 2011. Huling napanood ang galing niya sa pagiging kontrabida sa serye na ‘Huwag Kang Mangamba’.

Oh, bongga, ha! At least, hindi siya maikukumpara sa Tita Angel niya, di ba? Magkaiba sila ng eksena, ganap. (Dondon Sermino)