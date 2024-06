Nico Locco may patama may Meme Vice Ganda?

Nagpakawala ng maanghang na salita si Nico Locco laban sa isang hindi pinangalanang personality na diumano’y mahilig mangutya at manira ng kapwa para magpatawa.

Sa kanyang Instagram story, ipinahayag ni Nico ang pagkasawa niya sa ganitong istilo ng pagpapatawa na madalas niyang nakikita sa telebisyon.

“‘Di ko sasabihin any names here… but I think we all know who I’m talking about.

“If you have to make fun of people and take personal shots at them palagi to make people laugh, it’s soooo not funny. Para sa akin it’s simply a lack of intelligence and creativity. I’m so tired of seeing it, paulit-ulit on TV. I won’t mention the show or network that repeatedly does it pero yeah you know what I mean.

“Belittling someone to make people laugh doesn’t make you a comedian. It makes you a bully.

“I would love to see that specific person jump into their shoes for once para maramdaman niya,” sey niya sa kanyang post.

Bagamat hindi niya direktang pinangalanan, marami ang nag-isip na si Vice Ganda ang pinatutungkulan ng male sexy star.

Sa ngayon ay deadma pa rin si Meme Vice sa mga ‘patutsada’ ni Nico, lalo na at hindi naman ito nagbanggit ng name.

Samantala, umani ng iba’t ibang reaksyon mula sa netizens ang naging pahayag ni Nico. May mga sumang-ayon sa kanya at nagsabing nakakasawa na ang ganitong klase ng pagpapatawa, habang may ilan namang nagtanggol kay Vice at sinabing natural na sa Unkabogable Star ang ganung klaseng pagpapatawa.

Kinuwestiyon din ng karamihan si Nico na sumali noon sa ‘EXpecially For You’ segment ng ‘It’s Showtime’ kahit hindi pala siya sang-ayon sa paraan ng pagpapatawa ni Vice.

Sabi pa ng ilang netizen, bitter pa rin daw si Nico sa Kapamilya noontime show dahil na-bash siya after niyang sumali sa nasabing dating game, kung saan binulgar ng kanyang ex-girlfriend na si Christine Bermas ang diumano’y pagiging cheater niya.

Well… (Byx Almacen)