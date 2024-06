Nakakalitong usapin sa tubig

Sadyang ako’y nalilito sa mga kaganapan nitong mga nakaraang araw patungkol d’yan sa Cagayan de Oro Water District (COWD).

Wala pang dalawang linggo mula nang dumapo sa Cagayan de Oro ang mga naatasang interim general manager at miyembro ng board of directors nito, marami nang nakakalitong pangyayari ang aking mga nasubaybayan sa mga balita.

Ang mga interim officials na ito ay padala ng Local Water Utilities Administration (LWUA) bilang pagsasagawa ng mariing utos ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. para maisaayos ang palpak na COWD at magkaroon ng tamang resolusyon ang anumang hindi pagkakaunawaan nito sa kanilang bulk water supplier.

Nang ibinigay ni PBBM ang kanyang direktiba ay nandoon si CDO Mayor Rolando “Klarex” Uy, masayang nakangiti habang nadidinig ang mga utos ng Pangulo. Ang butihing Mayor ay nandoroon din nang dumating ang mga representanteng interim officials ng LWUA, muli ay may masayang mga ngiti sa kanyang mukha.

Sa parehong okasyon ay mariing pinahayag ng butihing Mayor ang buong suporta at kooperasyon para maisagawa ang direktiba ni PBBM.

Aba’y ano naman itong desisyong pinalabas ng korte tungkol sa pagbibigay ng “writ of preliminary injunction” laban sa COWD bulk water supplier? Para daw masigurong hindi puputulan ng supply ng tubig ang COWD?

Anyare? Hindi na yata kailangan yun dahil mismong si PBBM na ang nag-anunsyo na hindi na puputulan ng supply ng tubig ang COWD ayon sa mismong may-ari ng water supplier.

Sa isang Facebook post na nakita ko, inanunsyo pa ni Mayor ang kanyang kasiyahan sa desisyong ito ng korte. Mawalang galang na po Mayor Uy, nandoon po kayo at nakangiting nadinig ang hindi pagputol mula sa mismong Pangulo ng ating bansa.

Sa totoo lang, nagsayang lang ng oras at pera ang korte sa isang desisyong hindi naman na kailangan pa. Kadaming nakabinbing kaso na kelangang dinggin, doon na lang sana ginamit ang ilang oras para sa kasong wala naman nang saysay pa.

Gusto lang naman yatang palabasing ang COWD ang siyang gumawa ng paraan para hindi maputulan ng supply ng tubig. Tubig na kapag pinaagos na nila para sa mga konsumerante nila, mahigit kalahati ay nasasayang lang.

Naku COWD, baka mainis n’yan si PBBM. Inanunsyo na nga n’yang hindi magpuputol ng supply sa inyo ang inyong supplier ng tubig, naibalik at patuloy nang umaagos ang tubig sa inyo, aba’y nagsayang pa kayo ng gastos sa kaso para hindi puputulin ang supply, gayong sinabi na ng presidenteng hindi ito puputulin at naibalik na nga. Aba, parang sinasabi n’yong wala kayong tiwala kay PBBM sa astang iyan.

Bigyan n’yo naman ng kahihiyan ang inyong butihing Mayor na todo ang ngiti sa mga pahayag ng Pangulong Marcos, at sa pagdating ng mga interim officials mula sa LWUA.

Partisipasyon at kooperasyon ang kailangan n’yong gawin upang ang mga kailangang ituwid sa pamamahala, ang mga kailangang itama sa operasyon, at ang pagwalis sa mga palpak na opisyales na kumukuya-kuyakoy d’yan sa opisina n’yo ay agarang maisagawa. Idagdag pa natin d’yan ang paglilinis sa mga iregularidad na naglabasan sa mga audit ng Commission on Audit (COA).

Hindi lang si PBBM ang maiinis sa inyo, gayundin ang mga mamayang inyong pinagsisilbihan ay nalilito ay baka tuluyang mainis sa inyo.