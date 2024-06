Mga liyamadista bet si Cherubim

NAKATUTOK ang mga liyamadista sa kabayong si Cherubim paglarga ng Philracom Rating Based Handicapping System race ngayong Sabado sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ng hineteng si MR Ellos si Cherubim kung saan makakatagisan nila ng bilis ang limang tigasing kabayo sa distansiyang 1,400 metro.

Ang ibang kasali ay sina Lyn’s Pride, Golden Jaraywa, La Republika, Mano Po at Maki Boi, pasisibatin ang nasabing karera sa pangalawang race.

Nakalaan ang P11,000 added prize para sa winning horse owner habang may P10,000 guaranteed na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta.

Ayon sa komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban ang kalahok na si Maki Boi at La Republika.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P7,000 habang P2,000 at P1,000 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Kukubrahin naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third. (Elech Dawa)