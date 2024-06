May mga death threat: Xian Lim ‘di raw ginagamit si Kim Chiu sa promo ng pelikula

Nagsalita na si Xian Lim sa naging hiwalayan nila ni Kim Chiu.

Sa kanyang exclusive interview sa entertainment correspondent ng GMA Integrated News na si Nelson Canlas ay ibinahagi niya ang kanyang naramdaman sa naging breakup niya sa Kapamilya actress.

“It’s sad, very painful, but life goes on,” aniya.

Nilinaw rin niya na ang kanyang pagsasalita ay hindi dahil bahagi ng promo ng kanyang bagong pelikulang ‘Playtime’.

Sey niya, “Sabihin nila… nag-iingay si Xian dahil may pelikula? No!”

“We really did explain from the bottom of our hearts kung ano talaga ang nangyari. Hindi na namin kailangan pa isa-isahin kung sino ang nagkulang, because it’s just like any other relationship,” dagdag niya pa.

Hindi rin daw niya deserve ang mga kasinungalingan at mga maling akusasyon na binabato sa kanya ngayon.

“I do not deserve the false accusations, the lies being spread. I work really hard. You know, we are all working really hard. I’m working so hard. And I don’t want to be defined by what happened with my breakup, with my previous relationship. I don’t want to be defined by that. I don’t want to be defined by what people are saying about me, these false headlines o kung ano man.”

Sa mga sumunod na bahagi ng kanyang interview kay Nelson ay ni-reveal niyang nakakatanggap siya at ang kanyang ina ng mga death threat at nakiusap din siya na huwag idamay ang kanyang pamilya sa kung anumang isyu niya.

“Sige, ako na ‘yung tirahin nila, but not my family… Also, just giving a little context, nadadamay na rin kasi ‘yung nanay ko, ‘yung lola ko, they are getting personal messages. I am getting death threats, my mom is getting death threats… That’s the gravity of the situation I am dealing with now. My family does not deserve that — all [those] made-up lies. So, ayoko nang mandamay pa ng iba!”

Ayon pa sa Kapuso actor ay naging maayos naman ang naging hiwalayan nila ni Kim at open siyang makatrabaho ulit ang dating ka-love team.

“We ended naman in good terms, wala naman talaga kasi siyang, of course, merong iyakan… We’re people, tao kami… Of course, in time, kung bibigyan kami ng pagkakataon na magkatrabaho ulit, why not?”

Nang matanong kung kumusta ang kanyang puso, sey ni Xian, “It’s okay. It’s okay. Doing great. Kailangan laging masaya.

“I’m saying this with all respect, I would like to keep my personal life, especially sa love, you know, private. Because it’s just so hard. For 11, 12 years, that was an open book.”

Samantala, nakausap naman ng entertainment correspondent ng ABS-CBN Integrated News na si MJ Felipe si Kim bago ito lumipad patungong Dubai kasama ang bagong ka-love team at napapabalitang bagong boyfriend niyang si Paulo Avelino para sa Kapamilya Kalayaan Caravan 2024 doon.

Ayon sa Chinita Princess ay ayaw na niyang pag-usapan pa ang naging breakup nila ni Xian.

“Entering 2024, sabi ko talaga I just want a fresh start, new beginning and I don’t want to dwell sa past,” sey niya.

Dagdag niya pa, “Parang ‘yung post ko nung December sabi ko, this will be the last time na pag-uusapan ko ito. Pero parang ang dami pa rin. Parang hindi naman siya mapag-uusapan kung no one’s lighting the fire.”

Kinumpirma rin niya na naganap ang pagtatapos ng kanilang 12-year relationship ilang araw bago ang Christmas Day noong nakaraang taon.

“It was our mutual decision to transition our relationship into what we hope to be a lifelong friendship.”

Pakiusap naman ni Kim kay Xian na huwag nang pumutak tungkol sa naging breakup nila.

“It ended, the journey was beautiful. Ayaw ko nang maging masama ‘yung loob ko.

“Kasi paulit-ulit na lang. Let’s give it a rest and let’s leave respect to each other,” sey pa ni Kim.

Well sana maka-move on na talaga sila, ha!

‘Yun na!