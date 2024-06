Nagsama-sama umano ang mga ahensiya ng gobyerno at pribadong sektor upang mapababa ang presyo ng bigas kasabay ng plano na ibaba ang taripa sa imported na produkto nito.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos ang kanyang pakikipagpulong sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno at malalaking retail store.

“We’re all trying to coordinate so we can afford the consumers quality and affordable rice — ‘yan ang goal,” sabi ni Romualdez.

Noong Huwebes, nakipagpulong si Romualdez sa mga kinatawan ng Department of Agriculture (DA), Department of Trade and Industry (DTI), Bureau of Customs (BOC), at iba pang stakeholder.

Iginiit din ni Romualdez ang kahalagahan ng papel ng DTI upang matiyak na mararamdaman ng mga konsyumer ang pagbaba ng presyo ng bigas.

“They (DTI) have been the traditional price watch, watchdog kumbaga eh di ba, sila ang parang pulis, to make sure that everyone is following the program and to making sure the suggested retail prices are based on the savings that are passed on to those in the supply chain—from the importers and traders, retailers, sa mga palengke, hanggang umabot sa ating mga consumers,” sabi pa nito.

Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bababa ng P5-6 ang kada kilo ng bigas sa gagawing pagbabawas sa taripa. (Billy Begas)