Marami namamahalan: Mga faney ‘di afford manood ng concert ni Belle Mariano

Mababasa sa X ang komento ng ilang fans ni Belle Mariano na tila nalulungkot, nadidismaya, at nanghihinayang dahil hindi raw nila mapapanood ang inaabangang birthday concert ng idolo nila .

Hindi raw nila afford ang presyo ng mga tiket ng ‘Believe: The Belle Mariano Birthday Concert’ na magaganap sa July 13.

Na-excite pa naman sila nang una nilang nalaman na magkakaroon ng concert si Belle. Pero nanlumo sila nang makita ang ticket prices.

P9,500 ang presyo sa unahang seats at P950 naman ang halaga sa pinakataas o upper balcony section ng The Theatre at Solaire.

Komento nga ng netizens, karamihan daw sa followers ng ka-love team ni Donny Pangilinan ay mga Gen Z at students kaya hindi pa nila afford ang ganung kamahal na ticket.

Sana raw ay sa ibang venue na lang ginanap ang birthday concert ng Kapamilya singer-actress at baka mas kaya pang maibaba ang presyo para ma-afford ng mga batang supporters.

Marami ring netizen ang nangungulit sa producers ng show — tinatanong nila online kung ano-ano ba raw ang inclusions ng ticket — nagtatanong din sila ng mga freebies na matatanggap.

Sana nga raw ay may meet & greet or kahit photo opportunity ‘yung Platinum ticket holders para sulit naman daw ang bayad nila. Wala pa kasing nilalabas ang ABS-CBN Events tungkol dito kaya ang daming tanong ng fans sa socmed.

Umaangal din ang fans ni Belle at DonBelle fans abroad — wala pa rin kasing balita kung mapapanood nila ito via live streaming app. Willing daw silang magbayad. Excited din kasi sila na manood ng concert ng idolo nila.

Samantala, inaabangan na ng DonBelle bubblies ang pasabog kilig spot number nina Donny at Belle. Dapat daw bumawi ang aktor sa effort at support ng birthday girl sa kanya nung maglaro siya sa ‘Star Magic All Star Games’.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)