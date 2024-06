Lovi Poe pangarap makapunta sa Our Lady of Lourdes

Isa si Lovi Poe sa ipinagdasal ko nang magpunta ako sa Our Lady of Lourdes sa Lourdes, France.

Pati mister niyang si Monty Blencowe ay ipinagdasal ko rin.

Nagpadala rin ako ng video kay Lovi habang nasa The Grotto – Sanctuaire Notre – Dame de Lourdes.

Kaagad namang nag-message sa akin si Lovi.

Sabi ng Kapamilya Supreme Actress, “Love you, Tito Jun! Thank you so much. Really need this. And so nice, I’ve been wanting to visit that place.”

Lourdes Virginia nga ang tunay na pangalan ni Lovi kaya pangarap din talaga niya ang mabisita ang Our Lady of Lourdes sa France.

Samantala, very soon ay mag-a-announce na si Lovi tungkol sa horror movie na ipo-produce nila ni Monty under C’est Lovi Productions.

Mari-reveal na nga kung sino-sinong Hollywood stars ang darating ng Pilipinas para makasama sa horror movie na ito.

Bongga!