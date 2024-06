Karera Tips Ni JP Gonzales

Hunyo 8, 2024 – Sabado

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Chef Kat, 3 Enno Teresa Chair, 2 Srinagar, 1 Mount Amandiwing

R02 – 6 Maki Boi, 4 La Republika, 5 Mano Po, 1 Cherubim

R03 – 3 Great Angie, 7 Tenacity, 1 One Of A Kind, 6 Heart Of Steel

R04 – 4 Jengs Had Enough, 3 Snow White, 5 Ala Savoun, 1 Iris

R05 – 3 Lucky Noh Noh, 2 Iceman, 5 Seven Of Diamonds, 4 Smarty Jas

R06 – 5 Mount Piyapayungan, 4 Mythic Layla, 6 Hombre/Limunsudan Falls, 9 Papa Ohh Mamaw

R07 – 8 Mae Bell, 1 King Hans, 4 Elegant Lady, 5 Dazzlingab

Solo Pick: Chef Kat, Lucky Noh Noh

Longshot: Mount Piyapayungan