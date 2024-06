June Mar Fajardo puro sa 8th MVP

SI June Mar Fajardo pa rin ang nangunguna sa statistical points pagkatapos ng semifinals ng PBA Philippine Cup.

Abot-kamay ng San Miguel Beermen center ang pang-10 niyang Best Player of the Conference award.

Nakaipon si JMF ng 43.12 SPs sa 17 games (17.35 points, 14.59 rebounds, 3.12 assists per game).

Hindi kalayuan ay natatanaw ni Fajardo ang record-extending 8th Most Valuable Player trophy. Malaking porsiyento sa MVP selection ang Philippine Cup BPC.

Kasagsagan ng all-Filipino tournament ng 48th season, nagtumbahan din ang dalawang individual records pabor sa 6-foot-10 Cebuano.

Sa 117-107 Game 3 ng semifinals kontra Rain or Shine sa Dasmarinas, Cavite noong May 22, nagsumite si Fajardo ng 11 points, 11 rebounds para ekisan ang 300th double-double ng 13-year career.

Doon din sa larong ‘yun ay nilagpasan na din niya ang dating teammate na si Arwind Santos (5,838) sa No. 6 ng all-time rebounds list.

Pagdating ng Game 4 nang kumpletuhin ng SMB ang series sweep via 107-100 win, binasag ni June Mar ang 8,000 career points barrier.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, pang-34 sa kasaysayan ng PBA si Fajardo na sumampa rito at pang-apat na active player pagkatapos nina James Yap, Jayson Castro at LA Tenorio.

Lumalaban na sina Fajardo at ang San Miguel sa Game 2 ng best-of-seven finals kontra Meralco Biyernes ng gabi habang isinusulat ang balitang ito kung saan pakay ng Beermen na itabla ang serye sa 1-1. (Vladi Eduarte)