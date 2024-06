Hindi na umubra ang pagmamatigas ni dating Mindanao Development Authority (MinDA) Chairperson Maria Belen Acosta na bakantehin ang puwesto dahil kasa-kasama na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga pag-iikot nito sa Mindanao ang ipinalit sa kanya na si Secretary Leo Magno.

Sa pagbisita ng Pangulo sa Tagum City at Digos City nitong Biyernes, Hunyo 7, ipinakilala na si Magno sa mga taga-Davao Region na siyang magpapatupad ng mga proyekto at programa para sa pag-unlad ng Mindanao.

“Sinama po natin ang namumuno at namamahala para sa development ng buong isla ng Mindanao, through Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno,” wika ng Pangulo sa kanyang talumpati.

Nanumpa si Magno bilang bagong MinDA chairman sa Malacañang noong Mayo 21, 2024 at kinabukasan ay pinadalhan ng Office of the Executive Secretary ng liham si Acosta para bakantehin ang kanyang opisina.

Pero, nagmatigas si Acosta at iginiit na hindi bakante ang kanyang posisyon dahil mayroong itong anim na taong termino batay sa ibinigay na appointment sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Gayunman, inihayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na terminated na ang termino dahil nawalan na ng tiwala at kumpiyansa sa kanya ang Pangulo. (Aileen Taliping)