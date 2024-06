SA wakas, natapos na ang paghihirap ng mga Pinoy sa nakaririnding init ng panahon matapos ihayag kahapon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang pagtatapos ng El Niño phenomenon sa bansa.

“El Niño in the tropical Pacific Ocean has ended, as both oceanic and atmospheric indicators have returned to El Niño Southern Oscillation (ENSO)-neutral levels,” ayon sa Pagasa.

Idineklara ng Pagasa ang simula ng El Niño phenomenon sa bansa noong Hulyo ng nakaraang taon.

Samantala, nauna nang sinabi ng ahensiya na makararanas ang bansa ng mula 13 hanggang 18 bagyo ngayong taon. (Carl Santiago)