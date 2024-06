Isa sa nangungulelat ang Marikina City pagdating sa tinatawag na Annual Revenue Income (ARI) growth o taunang paglago ng kita ng lokal na pamahalaan noong 2023, ayon sa inilabas na bagong ulat ng Department of Finance-Bureau of Local Government Finance (DOF-BLGF).

Sa 17 local government units (LGU) sa Metro Manila, pang-14 sa koleksiyon ng kita ang Marikina (P1.58B) at bahagya lang nitong nalamangan ang mga kilalang atrasadong lungsod tulad ng Malabon (P1.23B) na pang-15, Navotas (P1.0B) na pang-16, at Pateros (P0.2B) na pang-17 at panghuli.

Si Marcy Teodoro ang kasalukuyang alkalde ng Marikina na unang umupo noong 2016 at nasa kanyang huling termino ngayon.

Sa report ng DOF-BLGF, nanguna sa lahat ng lungsod ang Quezon City na may ARI na P27.41B noong nakaraang taon, sinundan ng Makati (P19.36B), Taguig (P13.54B), Pasig (P13.13B), at Manila (P12.43B).

Ang iba pang lungsod sa National Capital Region na nakakuha ng nine-figure o bilyon na ARI ay ang Parañaque (P7.9B) na pang-6, Pasay (P7.35B) na pang-7, Mandaluyong (P5.76B) na pang-8, Muntinlupa (P4.63B) na pang-9, at Caloocan (P4.09B) na pang-10.

Nabigyang-diin sa ulat na kahit pinakakulelat ang Pateros sa larangan ng kita, naungusan naman nito ang lahat ng LGUs sa NCR sa paghataw sa kita noong nakaraang taon kung saan nakapagtala ang lungsod ng 65% revenue growth. Ang Marikina City ay ang siyang may pinakamabagal na revenue growth sa 7%.

Pagdating naman sa “ARI to Debt Ratio” o ang kita ng lokal na pamahalaan kumpara sa laki ng pagkakautang nito, nanguna naman dito ang Marikina sa 2.28 na malayong sinundan ng Manila sa 1.07. Ibig sabihin lang nito, maliit na nga kitang nakolekta ng Marikina ay mayroon pa itong malaking pagkakautang.

Ang iba pang siyudad na may above-average na “ARI to Debt Ratios” ay ang Navotas (.44), Valenzuela (.43), Malabon (.40), Caloocan (.36), at Mandaluyong (.29). Wala namang pagkakautang ang Las Piñas, Makati, Parañaque, Pasig, Pateros, at Quezon City.

Kapag mataas ang “ARI to Debt Ratio” ng isang LGU tulad ng Marikina, mas mahihirapan itong makapaglunsad ng mga bagong programa dahil ang kita nito ay nagiging pambayad-utang lang.