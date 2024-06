DJ Chacha atras sa warla kay Vice Ganda

Agad-agad nilinaw ni DJ Chacha na hindi para kay Vice Ganda ang post niya sa X (Twitter) na, “You deserve what you tolerate.”

Ang dami nga kasing nag-react, at kung ano-ano agad ang sinabi nila kay DJ Chacha, na pinaalalahanan pa siya na mas maraming naitulong si Vice, kumpara sa iba riyan.

Hinamon pa siya ng marami na i-tag si Vice, kung talagang matapang siya, ha!

Pero ‘yun nga, nag-post agad si DJ Chacha para ilayo ang sarili niya sa isyu ni Vice Ganda.

“Para hindi na kayo ma-stress, para sa frenas (friend) kong shunga (tanga) sa lovelife `yung tweet ko kagabi at hindi sa issue na may kinalaman kay Vice. Wag kayo paladesisyon mga dzai, please lang. Just gave birth two days ago so hindi ko pa alam ang recent ganaps,” sey ni DJ Chacha.

“Natulog lang ako, paggising ko nawindang na mundo ko!”

“Mga beh, kalmahan lang natin please. Happy weekend!” sey pa niya.

“Not for Vice. So please stop assuming. Kalma, Kapamilya.

“Gusto ko sana mag-comment sa issue pero hindi ko talaga alam anyayare mga beh.

“Wag natin pagsabungin ang wala namang issue sa isa’t isa.”

Well… (Dondon Sermino)