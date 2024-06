Kinondena ng Philippine Coast Guard ang ginawang pagharang at pagbangga ng China Coast Guard (CCG) sa mga High Speed Response Boat (HSRB) ng Pilipinas habang nagsasagawa ng medical evacuation sa isang may sakit na sundalo sa West Philippine Sea (WPS).

Ayon kay PCG Spokesperson for the WPS Commodore Jay Tarriela, nangyari ang panibagong insidente ng bullying noong Mayo 19 kung saan nagpadala ng PCG boat mula sa Buliluyan Port upang magsanib-puwersa sa Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) ng Philippine Navy para sa agarang medical evacuation ng isang may sakit na sundalo.

Kinuyog sila ng mga barko at maliliit na bangka ng CCG na nagsagawa ng blocking operations sa medical evacuation.

Sa kabila umano ng ipinabatid na nila sa CCG sa pamamagitan ng radyo at public address system ang isinasagawang medical evacuation ay nagpatuloy ang mga Chinese sa mapanganib na maniobra at binangga pa ang high speed boat ng Philippine Navy na lulan ang may sakit na sundalo.

Tinawag ni Tarriela na “barbaric and inhumane behavior” ang ginawa ng CCG sa medical evacuation ng Pilipinas.

“What should have been a simple medical evacuation operation was subjected to harassment, with the excessive deployment of two China Coast Guard vessels (21551 and 21555), two small boats, and two rubber boats. Their actions clearly demonstrated their intention to prevent the sick personnel from receiving the proper medical attention he urgently needed,” ayon kay Tarriela.

Pero, sa kabila ng mga ginawang maniobra at harassment ng mga barko at bangka ng CCG ay matagumpay pa rin na nadala sa pinakamalapit na ospital ang may sakit na sundalo.