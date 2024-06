Boston Celtics sa Game 1! Jayson Tatum, Jaylen Brown ‘minasaker’ Dallas Mavericks

MINASAKER ng Boston Celtics sina Luka Doncic, Kyrie Irving at Dallas Mavericks 107-89 sa Game 1 ng NBA Finals sa TD Garden nitong Huwebes (Biyernes sa Pilipinas).

Umiskor ng 22 si Jaylen Brown, sinegundahan ng 20 ni Kristaps Porzingis at may 16 points, 11 rebounds, 5 assists si Jayson Tatum sa Celtics.

May 15 points din si Derrick White sa Boston, kumonekta ng 16 for 42 sa 3s at lumamang ng hanggang 29 sa first half.

May sahog pang 6 rebounds, 3 blocks si Porzingis sa unang laro pagbalik mula calf strain. April 29 pa huling naglaro ang 7-foot center.

“Tonight was affirmation to myself that I’m pretty good,” bida ni Porzingis, huling Celtics player na pumasok sa court para sa pre-game warmups at sinalubong ng hiyawan ng home crowd. “The adrenaline was pumping throughout my veins.”

Tumipa ng 30 points si Doncic pero masyado nang malaki ang deficit ng Dallas.

Nagdagdag si PJ Washington ng 14 points, 8 rebounds, may 12 points si Irving pero 6 of 19 lang mula sa field laban sa dating team.

Overall ay siyam na assists lang ang ibinigay ng Mavs sa kanilang 35 field goals. Hindi nga umiskor ng 25 sa isang quarter ang Dallas, naibaba sa walo ang hinahabol sa third pero muling naiwan nang sumagot ng 14-0 run ang Boston.

Iho-host pa rin ng Celtics ang Game 2 sa Lunes (araw sa Manila). (Vladi Eduarte)