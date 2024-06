BINI Colet, Jhoanna panalo collab kay Juan Karlos

Bongga talaga, dahi ngayon pa lang ay kaabang-abang na ang collaboration ng BINI members na sina Colet, Jhoanna, kasama si Juan Karlos Labajo bilang bahagi ng official soundtrack ng ‘High Street’.

Sa ipinost na teaser ng Star Music, ilalabas ang ‘Kalma Kahit Magulo’ nina Colet, Jhoanna, Juan Karlos ngayong Sabado (June 8).

Tampok din sa soundtrack ang isa pang version ng kanta na inawit naman ni Maymay Entrata kasama ang BGYO members na sina Gelo, Mikki.

Siguradong ikakatuwa naman ito ng BLOOMs dahil bukod sa may bagong song na silang aabangan, may Happy BINI Day pang isasagawa this June 11 sa One Ayala Makati para i-celebrate ang kanilang 3rd anniversary.

Samantala, very excited din ang Aces para sa ilalabas ng BGYO na comeback single na ‘Gigil’ nitong Friday (June 7).

Kaya naman abangan ang ‘High Street’ official soundtrack na mapapakinggan na ngayong Sabado sa iba’t ibang streaming platforms.

Panalo, di ba? (Dondon Sermino)