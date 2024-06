Anjo Yllana nakatulog habang nagmamaneho

Nabahala ang ilang mga kaibigan at kamag-anak sa post ni Anjo Yllana noong June 5 sa Facebook saying: “To my guardian angel, thank you for saving my life for the nth time last night.”

Siyempre, may mga napatanong kung okay lang ba siya at kung ano ang nangyari? Kabilang sa mga nangumusta sa kanya ay ang kasabayan niya sa showbiz na ni Dranreb Belleza.

Kaya naman muling nag-post si Anjo ng maikling paliwanag.

“For those concerned, I fell asleep while driving last night. 2nd time the first time was after shooting SHAKE RATTLE AND ROll 2. The other one was when our big banca to Boracay capsized with Richard Goma Gomez, Aga, Joey M, Douglas Qujano, etc.”

Medyo pamilyar kami sa kuwento ng pag-capsize ng banca pa-Boracay noong 90s dahil ang namayapang si Tito Dougs (Douglas Qujano) mismo ang nagkuwento nun sa amin noon.

In the group, si Anjo pa naman daw ang pinaka-duwag sa pagsakay-sakay sa mga bangka. In fact, kahit sa plane, medyo nerbiyoso si Anjo. Kaya sobrang trauma daw kay Anjo ‘yonh pagbalikwas ng bangka nila. I remember, after that, ‘pag nagkukuwentuhan, alaskado si Anjo at si Tito Dougs na masuwerteng nakakapit agad sa katig na kawayan. Ang tukso pa nila noon kay Tito Dougs, mukha raw lilitsunin. Haha!

But on a serious note, kung pagbabasehan ang post ni Anjo, ilang beses na siyang nakaligtas sa kamatayan. At dalawa doon ay involving driving while sleepy.

Kaya naman karamihan ng paalala sa kanya ng mga kaibigan at kamag-anak sa comment section, mag-overnight na lang o itabi muna ang kotse sa daan at magpalipas ng antok dahil worse than drunk driving pa raw ang driving while sleepy.

Ingat, Anjo.

**

Lea noon pa deserving sa Madame Tussauds

Nagtataka lang kami sa Madame Tussauds — ang world-famous wax museum that replicates international celebrities — kung bakit ngayon lang nila naisipang gawan ng life-size wax replica ang Tony Awardee na si Lea Salonga.

Among the Pinoy celebs in their roster, nauna pa nilang gawan sina Manny Pacquiao, Catriona Gray, Pia Wurtzbach, at Anne Curtis gayong mas nauna namang nag-ingay si Lea when she bagged the ‘Miss Saigon’ role and conquered Broadway at 18 and later on, even West End sa London.

She’s also an OG Disney Princess having been the voice of Princess Jasmine (of ‘Aladdin’) and Mulan.

We checked the criteria kung paano sila pumipili ng celebs na gagawan nila ng wax figure. And we found out na popularity is at the top of their consideration. Then there’s

Cultural Significance, Iconic Status, Relevance, at Availability.

Gusto namin silang bigyan ng benefit of the doubt. Baka naman sa availability sumablay si Lea. Dahil kung ‘yong other criteria ang pagbabasehan, pasok na pasok naman si Lea. Baka naman matagal na nilang ini-sked pero hindi mag-swak sa sked. Baka. Pero naman, 1989 pa ang ‘Miss Saigon’. Imagine, nauna pa si Anne?

Deserving naman sila lahat. Na-confuse lang kami sa timeline.

Maski nga si Catriona, napa-comment ng: “Finally!!!!”

sa joint post ni Lea at ng Madame Tussauds Singapore sa Instagram.

Ganoon din more or less ang sentiments ng ibang fans ni Lea.

“Overdueeeeee,” tili ng isang fan.

“About bloody time,” sey ng isa pa.

“I’m actually disappointed it didn’t happen any soooooooooner,” observe another.

Just my two cents.