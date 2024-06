Angel Canino, Alas Pilipinas kinapos laban sa Daegu squad

KINAPOS ang Alas Pilipinas women squad sa loob ng limang set, 26-24, 23-25, 23-25, 25-16, 15-8, sa nakatapat nitong Daegu Metropolitan Government Women’s Volleyball Team sa ginanap na exhibition match, Biyernes, na parte sa diplomatic relations ng Pilipinas at Korea sa Daegu City, South Korea.

Hindi nakatapat ng Philippine Women’s National Volleyball Team na Alas Pilipinas sa exhibition match ang orihinal na South Korean National team bagaman nakahanap ito ng matinding kalaban sa Powerful Daegu na umahon sa isang set na pagkakaiwan sa pagpapakita ng kanilang lakas at pagtatanggol sa kanilang homecourt.

Hindi naglaro para sa Alas Pilipinas sina Chery Ann “Sisi” Rondina at Vanessa Gandler bagaman nagpakitang-husay ang ibang miyembro ng national squad na sina Arah Panique at Faith Shirley Nisperos upang tulungan ang kakampi na sina team captain Julia Melissa Morado-De Guzman, Angel Ann Canino at Dawn Macandili-Catindig.

Hindi nasustina ng Alas Women ang pitong puntos nitong kalamangan sa ikalawang yugto na sinamantala ng host squad na Daegu upang huling umahon sa paghabol sa iskor na 16-19 tampok ang apat na sunod ng power hitter na si Lee Jun Yee na nagtabla sa laban sa tig-isang set.

Nagpilit pa humabol ang Alas Women subalit lampas ang service ni Julia Coronel upang ibigay ang panalo sa host na Daegu sa iskor na 15-8.

Ang exhibition game ay parte naman sa paggunita sa 75th Anniversary ng Philippine-Korea Diplomatic Relations, ang 126th Philippine Independence Day at ang 29th National Migrant Workers Day.

Layunin nitong isulong ang pakikipagkaibigan at pagiging palaro sa pagitan ng Filipino-Korean Community.

Ang exhibition match ay bahagi din ng paghahanda ng bansa para sa pagho-host ng nalalapit na FIVB Challenger Cup sa unang bahagi ng Hulyo sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. (Lito Oredo)