2 kelot tiklo sa hirit na sex, pera kapalit ng malalaswang video, litrato

HIMAS-rehas ang da­lawang lalaki na kapwa nanakot at humirit ng sex sa kanilang mga bibiktimahin kapalit ng hindi pagpapakalat sa malalaswang video at litrato ng mga ito sa magkahiwalay na lugar sa Valenzuela at Quezon City.

Ayon kay Philippine National Police-Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) Director Police Brig. Gen. Ronnie Francis Cariaga, unang naaresto noong Hunyo 3 sa Payatas, Quezon City ang lalaking nanakot sa isang dalagita na ilalabas ang malaswa nitong video kung hindi ito magbibigay ng pera.

Nakuha ng suspek ang nasabing video sa lumang cellphone ng ex-boyfriend na ipina-swap nito sa tiangge.

Nagsumbong sa pulisya ang dalagita kasama ang kanyang mga magulang kaya naglatag ng operasyon ang mga awtoridad laban sa suspek.

Samantala, nadakip din sa parehong araw ang suspek na taga-Valenzuela City matapos nitong pagbantaan ang dating girlfriend na ikakalat niya ang mga sex video nila kung hindi ito makikipagkita para muling makipagtalik sa kanya.

Dinampot ito sa isang restaurant sa lungsod. (Edwin Balasa)