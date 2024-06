Dalawang hukom na Briton ang nagbitiw sa korte ng Hong Kong dahil sa umiiral na kondisyon sa politika rito kasunod ng hatol na guilty sa 14 na democratic activist sa kasong subversion o tangkang pagpapabagsak sa gobyerno.

Sa isang pahayag, sinabi ng Hong Kong judiciary na isinumite nina British judge Lawrence Collins at Jonathan Sumption ang kanilang pagbibitiw sa Court of Final Appeal (CFA) noong Huwebes kung saan sila nagsilbi bilang non-permanent judge.

“I have resigned from the Court of Final Appeal because of the political situation in Hong Kong, but I continue to have the fullest confidence in the court and the total independence of its members,” ani Collins.

Kinumpirma rin ni Sumption ang kanyang pagbibitiw pero ilalabas niya aniya ang kanyang pahayag sa kanyang desisyon sa susunod na linggo.

Ang pananatili ng mga dayuhang hukom sa mataas na korte ng Hong Kong ay simbolo anila ng rule of law na sumisimbolo sa international image ng lungsod.

Nanghinayang at nalungkot naman si Hong Kong Chief Justice Andrew Cheung sa pasya ng dalawang hukom.