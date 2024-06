Dalawang malalaking business group ang nagpahayag ng suporta para sa franchise renewal ng Meralco.

Ikinatuwa naman ni Cagayan de Oro City Rep. Rufus Rodriguez ang pagpapahayag ng suporta ng Makati Business Club (MBC) at Management Association of the Philippines (MAP) sa panukala.

“The support of these widely respected business groups for the renewal of Meralco’s franchise for another 25 years, as proposed in our House Bill No. 9813, is a step in the right direction,” sabi ni Rodriguez.

Sa sulat na ipinadala sa House committee on legislative franchises, sinabi ng MBC ang mahalagang papel ng Meralco sa pagtiyak na maaasahan at sapat ang suplay ng kuryente sa franchise area nito.

Kasama sa franchise area ng Meralco ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal and select areas in Pampanga, Laguna, Batangas, at Quezon.

Ayon sa MBC, galing sa Metro Manila ang 41.4% ng economic performance ng service sector, samantalang 10.8% naman ang Calabarzon, at 8.3% ang Central Luzon.

Sa industrial sector, sa Calabarzon galing ang 25% ng economic activity, 18.6% naman ang Metro Manila at 16% ang Central Luzon.

Sa isyu na ang kuryente sa Pilipinas ang pinakamahal sa mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), sinabi ng MBC na batay sa ulat ng International Energy Consultants noong 2023 ang distribution rate ng Meralco ay nananatiling “fair and reasonable”.

Samantala, sinabi ng MAP na mahalaga na ma-renew ang prangkisa ng Meralco sa pagtiyak na maaasahan at sapat ang suplay ng kuryente.

Ayon sa MAP ang Meralco ay mayroong halos 100% electrification sa franchise area nito. (Billy Begas)