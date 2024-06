TATLONG unibersidad sa Pilipinas ang umakyat ang pwesto sa 2025 QS world university ranking habang dalawang institusyon ang bahagyang bumaba.

Sa pinakabagong QS ranking, umakyat ang University of the Philippines (UP) mula 404 noon sa 336 ngayon.

Nakuha rin ng UP ang ika-18 puwesto sa Asya.

Ayon sa UK-based higher education company, umakyat naman ang ranggo ng Ateneo de Manila University (AdMU) sa 516 mula 563, habang malaki naman ang itinaas ng De La Salle University (DLSU) sa 641-650 mula 681- 690.

Bahagya namang bumaba ang University of Santo Tomas (UST) sa 851-900 mula sa nakaraang 801-1,000.

Dumulas din ang Cebu-based University of San Carlos na unang napasama sa 2024 edition ng QS ranking sa 1,201-1,400 bracket na ngayon ay nasa 1401+ na.

Samantala, nangunguna pa rin ang Massachusetts Institute of Technology sa United States sa lahat ng unibersidad sa mundo sa ika-13 sunod na taon, batay sa QS.

“Imperial College London jumps four places to take second and the University of Oxford and Harvard University are in third and fourth place respectively. The University of Cambridge rounds out the top five,” saad nito.

Nanatili naman ang National University of Singapore sa unang pwesto sa Asya at ika-walo naman sa buong mundo.

Sinabi ng QS na ang 2025 world university ranking ‘is the largest ever,’ tampok ang nasa 1,500 unibersidad sa 105 higher education system.

Dagdag pa ng QS, ikinasa nito ang largest-ever methodological enhancement nito na kung saan ipinakilala ang bagong metrics tulad ng sustainability, employment outcomes, at international research network. (Vince Pagaduan)