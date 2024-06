Todo sayaw sa Bohol: Sandara Park, Jung Il-woo magdyowa na?

Super happy si Ogie Alcasid na ginamit at sinayaw ni Sandara Park at ng Korean actor na si Jung Il-woo ang kanta niyang ‘Bakit Ngayon Ka Lang?’ na iba ang version, o fast version, na mas masarap kantahin at sayawin ngayon!

Una ko nga itong narinig sa ATeam Trade Launch ni Ogie sa BGC kamakailan. Ang dami ngang bumilib, at napakanta, napasayaw habang binabanatan ‘yon ni Ogie on stage.

At heto nga, si Sandara Park with Jung Il-woo naman ang nabaliw, ha!

“Wow! Ty so much!” sabi ni Ogie.

Pero siyempre, ang daming kinilig na faney, na feeling nila, may something na nga raw kina Sandara, Jung Il-woo, ha! The fact na napasayaw raw ni Sandara si Jung ay nangangahulugan na magdyowa na sila.

“She made Il-woo dance.”

“I’m pretty sure you guys must be dating.”

“Kung hindi ka bet niyan, hindi mo mapapasayaw ‘yan. Kayo na lang please.”

“Bet na bet ko sila. Bagay sila.”

“Ang lakas ni Sandara kay Il-woo.”

“Sana kayo na lang in real life.”

Well, mukhang nag-enjoy nang husto sina Sandara at Jung Il-woo sa Bohol trip nila, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)