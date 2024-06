Super dasurv! Lea Salonga bibida na sa Madame Tussauds SG

Dasurv! ‘Yan ang sigaw ng mga Pinoy kay Lea Salonga!

Eh kasi nga, sa wakas, mabibigyan na ng lugar si Lea sa Madame Tussauds Singapore, ha!

Sabi nga, long overdue na ito. Dapat ay noon pa nabigyan ng rekognisyon, o pagkilala si Lea sa ganung aspeto.

“Shining, Shimmering, Splendid! The legendary Lea Salonga will have her very own wax figure in #MadameTussaudsSG! Are you as excited as we are?” caption sa Instagram account ng Madame Tussauds Singapore, na kung saan ay makikita ang photo, video ni Lea habang sinusukat ang mukha, katawan.

At siyempre, bagay na bagay kay Lea ang mga hashtag na #Legend#LeaSalonga #Inspiration#LEAgendary.

“When my manager said, this is happening, Madame Tussauds was interested in turning me to a wax figure, I was like, ‘Oh my God’. It was an honor and privilege to be asked. It’s fantastic!” sabi ni Lea.

“Hi everybody, I’m super delighted to be joining Madame Tussauds with my very own wax figure. Are you ready?!” masayang chika pa ni Lea.

Kitang-kita nga kung gaano kasaya si Lea, at ang mga tao sa Madame Tussauds Singapore sa proyekto nilang ito.

Well, kung karangalan din lang ang pag-uusapan, at pagkilala sa buong mundo, kumpleto na si Lea riyan.

Remember, nagwagi si Lea ng Tony award, at wala na talagang makapapantay pa sa kanya bilang Kim sa ‘Miss Saigon’.

At siyempre, nagbunyi ang mga Pinoy, lalo na ang mga taga-showbiz.

Heto nga ng chika nila:

“Finally!” – Catriona Gray.

“Amazingly proud of you my dear!” – Martin Nievera.

“Wowowowwww!” – Tim Yap.

“Congratulations coach. Mahal kita. We are so proud of you. Icon. Love you!” – Vina Morales.

“Yesssssss!” – Manilyn Reynes.

“Long overdueeeee!”

“Omg. Yasssss!”

“Super excited!”

“This is iconic.”

“Deserved.”

“About time.”

“OMG This is incredible.”

“Ms. Lea you truly deserve this.”

“Main reason to visit Singapore.”

“The Broadway Diva.”

“That is so cool!”

Well, again, long overdue at super deserving naman talaga si Lea na mapahanay sa mga sikat na personalidad sa Madame Tussauds, ha!

Ano kaya ang wax look ni Lea? As Kim kaya ng Miss Saigon?

Abangan!