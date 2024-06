IPINAGDIWANG ng National Museum of the Philippines (NMP) ang ika-140 na taong anibersaryo ng pagkapanalo ng Spoliarium ni Juan Luna sa pamamagitan ng pagtatampok nito sa beep card.

Naglabas ang National Museum of the Philippines (NMP) ng isang limited edition beep card tampok ang “Spoliarium” ni Filipino maestro Juan Luna sa ika-140 na taong anibersaryo ng pagkapanalo nito ng gintong parangal sa Exposición Nacional de Bellas Artes sa Spain noong 1884.

Unang ipinakita ng NMP ang pinakabagong disenyo ng beep card sa publiko noong May 21.

Ibinibenta ang nasabing disenyo sa museum shop sa ikalawang palapag ng National Museum of Fine Arts sa Ermita, Manila na pinamamahalaan ng National Museum Employees’ Multi-Purpose Cooperative (NMEMPC).

Mabibili ang beep card design sa loob ng museum hours tuwing Martes hanggang Linggo mula alas-nuwebe nang umaga hanggang alas-sais nang gabi.

Nagkakahalaga ang bawat Spoliarium beep card ng P500 kada isa at limitado lang ang bilang nito.

Mabibili rin sa NMEMPC shop ang iba pang souvenir na may disenyong Spoliarium tulad ng keychain, button pin, candy, refrigerator magnet, tote bag tampok ang imahe ni Luna at ng painting, t-shirts, mug, relo at iba pa.

Samantala, hindi mabibili ang nasabing mga item sa online shop upang makahikayat ng mga tao na bumisita sa National Museum.

Magagamit ang beep card bilang pambayad sa LRT Line 1 at 2, MRT Line 3 at mga point-to-point bus, modern jeepney, Cebu ferry, convenience store at iba pang partner-merchant.