Primavera markado sa 3YO Locally Bred

MULING haharurot sa pista ang kabayong si Primavera sa magaganap na 2024 Philracom “3-Year-Old Locally Bred Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa sa Tanauan City, Batangas sa darating na Hunyo 16 (Linggo).

Makikipagkampihan si Primavera kay The Kiss para harapin ang ibang tigasing kabayo na kakarera rin sa event na may distansiyang 1,800 metro.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Akroun Silver, Every Sweat Counts, Giselle’s Love, Jeng’s Had Enough, Maid For Trouppei, Ruby Bell, Sting at War Chiefs.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA)-Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Primavera habang si EA Abrea ang nakatoka kay The Kiss.

Posibleng magbigay din ng magandang laban ang kalahok na si Maid Of Trouppei na gagabayan ni class A rider Kelvin Abobo, maging si Ruby Bell na sasakyan ni star jockey Jonathan Basco Hernandez.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P300,000, samantalang mapupunta sa may-ari ng pangalawang tatawid sa meta ang P100,000.

May P50,000, P25,000, P15,000 at P10,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

Tatanggap din ng P25,000 ang breeder ng mananalong kabayo habang P15,000 at P10,000 ang second at third.

Samantala, pasisibatin din sa nasabing petsa ang 2nd Leg Triple Crown Stakes Race kung saan ay may siyam na mahuhusay na kabayo ang magtatagisan ng bilis. (Elech Dawa)