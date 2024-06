Pops Fernandez, Martin Nievera reyna at hari pa rin sa concert scene

Bibilib ka talaga sa ex-couple na sina Martin Nievera at Pops Fernandez.

Sila pa rin naman ang masasabing sakalam (malakas) pagdating sa concert scene!

Pagdating sa solo concerts nila, talagang patok sila. Pero kapag pinagsama pa sila, kakaiba ang lakas nila.

Katulad nga sa The Grand Theater concert nila sa Choctaw Casino Resort, Oklahoma noong June 1, talaga namang puno iyon.

Click na click nga sa audience ang pagsasama nina Martin, Pops.

May kilig pa rin talaga ang dating mag-asawa, ha!

At noong June 2 naman sa ‘The Concert: King & Queen’ show nila sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California, aba, tapos na ang show ay ayaw pa ring mag-alisan ng mga tao.

Sobrang ganda nga raw ng show. Sobrang galing nina Martin, Pops.

Sabi nga ng producer nila na si Anna Puno ng Starmedia Entertainment, puwede pa sana silang mag-second night dahil ang dami pang gustong makapanood sa kanila.

Anyway, may isa pang show sina Martin, Pops at magaganap naman ‘yon sa Cache Creek Casino Resort sa Brooks, California on June 8.

Ang bongga!