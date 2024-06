Police Major, 3 pa tagilid sa kasong administratibo

SINIMULAN na ng Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) ang pre-charge investigation sa pagsasampa ng kasong administratibo laban sa isang police major at tatlo nitong kasama na sangkot sa pagkidnap ng apat na dayuhan sa Pasay City.

Ayon kay PNP-IAS Inspector General Atty. Brigido Dulay, kumakalap na sila ng mga kaukulang ebidensya laban sa mga suspek na pulis na kinabibilangan ng isang police major, isang police senior master staff sgt at dalawang police senior sgt.

Sa sandaling makumpleto na ang mga ebidensya laban sa mga pulis, sinabi ni Dulay na hindi mangingimi ang IAS na magrekomenda ng dismissal o pagsibak sa serbisyo sa mga ito.

Aabot sa 30 araw o isang buwan ang gagawing pagdinig sa kasong administratibo bago magsagawa ng rekomendasyon ang IAS.

Matatandaang isa-isang dinakip ang mga pulis nang makatakas at isumbong sila ng isang Chinese na kabilang sa apat na Tsinong kanilang pinara at sinabihang may kaso sa Bureau of Immigration (BI) sa Pasay City noong gabi ng Hunyo 2.

Bukod sa mga pulis, sinabi ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr. na may 10 pang sibilyan ang kasama ng mga pulis.

Kumbinsido rin si Abalos na isang kidnap-for-ransom syndicate ang grupo ng mga suspek at pinamumunuan ito ng police major. (Edwin Balasa)