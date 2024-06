TINANGGAL na ng Philippine National Police (PNP) ang pagbibigay ng police security sa tinatawag na mga ‘rich and famous’ o very important person (VIP) sa bansa.

Ayon kay PNP chief General Rommel Francisco Marbil, ito ay ipapatupad bilang bagong polisiya ng PNP dahil nagagamit lang ito sa pagmo-moonlighting ng mga pulis.

Aniya, hindi trabaho ng pulis na magbigay ng VIP protection kanino man dahil ang kanilang tungkulin ay pagsilbihan at protektahan ang taumbayan at ang mga mayroong banta sa kanilang buhay.

Idiniin pa ni Marvil na tanging ang Police Security and Protection Group (PSPG) lang ang maaaring magbigay ng seguridad sa mga ito at hindi ang kung anu-anong yunit ng pulisya.

“Hindi po ako natutuwa kasi last time I went to a hotel, this Chinese guy may security, ako nga wala eh. Naka-t-shirt pa ng PSPG. How can we do this? Ang mas masama pa doon taga-buhat lang ng bag ang mga pulis,” diin ni Marbil.

Samantala, bukod sa mga taong may malaking banta sa kanilang buhay, maaari din aniyang magbigay ng seguridad ang PNP sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan.(Edwin Balasa)