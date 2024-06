VIRAL sa TikTok ang video ng isang pulis sa Binondo, Maynila na nagpapatambay ng mga asong kalye sa kanilang presinto.

Siya si Staff Sergeant Oliver Alfonso na nakatalaga sa Station 11 ng Manila Police District (MPD).

Sa TikTok video na pinost ni Krizlyn Mayao, humingi siya ng paumanhin kay Sarhento Alfonso sa pagpopost niya ng video nito habang inaalagaan ang dalawang aspin sa kanyang police assistance desk.

Tuwang- tuwa daw kasi siyang makita ang kabutihan ng pulis sa dalawang aso na hayahay na hayahay pa na natutulog sa kanyang desk.

Hindi lang ang pagbibigay ng ligtas na pahingahan ang ginagawa ni Sgt. Alfonso kundi binibigyan pa niya ito ng tubig at pagkain lalo na at sobrang init ng panahon.

Makikita sa video na may isa pang katropa ang mga aspin na lumapit kay Sarge para manghingi ng tubig na agad naman niyang ikinuha sa kanilang dispenser.

Hinangaan naman ng mga netizen ang pulis:

“It should also be called as ‘PAWLICE ASSISTANCE DESK’”

“Snappy Salute para sa inyo Sir Oliver”

“Pag ang pulis mabait sa aso ‘ 100 percent mabuting pulis ‘yan”

“Ang hayop pag dumikit sa tao alam nila na may good heart ito”

“World would be a better place pag ganito ang mga pulis”