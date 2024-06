Pagbababad ng mga tsikiting sa TV o e-gadget nakaka-obese, depress

Madalas na bang nanunuod ang iyong anak sa telebisyon, cellphone o tablet? May panahon pa para malimitahan ang iyong anak.

Ayon kay Emilly Edlynn, PhD, malaki ang benepisyong maidudulot ng pagbabawas ng screen time ng inyong mga anak.

Una ay magkakaroon ito ng mas maraming panahon para makipaglaro sa kaibigan o pamilya.

Mas mai-enjoy nitong lumabas, magbasa o kaya naman ay mag-ehersisyo.

Mai-improve rin ang kanilang academic performance!

Batay kasi sa pag-aaral, ang mga batang mahaba ang screen time o babad sa digital devices ay nagkakaroon ng epekto sa tulog, mas mababa ang grado sa eskwelahan at nagiging obese.

Ang mga teen naman na nakatutok sa screen ng higit pitong oras ay mas malaki ang tyansang magkaroon ng depresyon.

Ayon sa American Academy of Pediatrics (AAP), hindi dapat lalagpas sa isang oras ang pagtutok sa screen ng mga batang nasa edad 2 hanggang 5.

Ipinagbabawal naman ito sa mga batang 18 buwan pababa maliban na lamang kung ito ay nakikipag-video chat sa pamilya o kaibigan.

Mas makakatulong kung bibigyan sila ng mga manipulating toy kung saan mayroon silang pwedeng matutunan.

Dapat ay mag-set ng rules at limitasyon sa inyong mga anak sa paggamit ng electronic gadget ay bantayan din ang kanilang pinapanuod.

I-expose sila sa social connection at brain-stimulating content!

“It’s smart to set limits, and never too late to create healthy rules around screen time.” (Natalia Antonio)