Nolan Schanuel bida sa Angels vs Padres

NAG-DELIVER ng home run sina Nolan Schanuel at Zach Neto at kinumpleto ng Los Angeles Angels ang three-game sweep sa San Diego Padres via 3-2 win Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Maynila).

Lumabas sa fourth inning si Padres star Manny Machado dahil sa strained right hip, umalog ang kanang paa ni Machado nang tangkaing habulin ang double-play ball, iika-ikang pumasok ng dugout at hindi na bumalik, kumonekta si Schanuel sa slider ni Dylan Cease sa first inning. Tumama ang bola sa scoreboard na nasa itaas ng wall sa right-center.

Naging 3-0 ang lead ng Halos sa two-run, two-out drive ni Neto sa left-center, umabot hanggang sixth si Jose Soriano sa kanyang fifth straight start bilang pitcher sa LA, nag-regalo ng two runs at six hits na may isang strikeout.

Ni-retire ni Matt Moore ang unang tatlong batters ng Padres sa ninth para kolektahin ang save. (Vladi Eduarte)