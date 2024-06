Nikko Natividad may ‘hugot’ sa power tripper

May patama ang dating Hashtag member na si Nikko Natividad tungkol sa power tripper.

Nagulat nga ang mga netizen sa mga post nito sa kanyang mga social media account.

Unang post niya, “Lalagyan lang n’ya ng charot sa dulo lulusot na yan.”

Sumunod naman niyang post ay tungkol na sa isyung kinakaharap ngayon ng ‘It’s Showtime’.

“Naaawa ako sa dalawang contestant. Gusto lang nila ma experience at ng exposure pero sobrang trauma yung nakuha nila.”

At sa pangatlo niyang post ay naging mas matapang siya sa pagsasabi ng kanyang opinyon tungkol sa: “Ipagpalagay na natin na bebeso talaga ‘yung lalaki. Hindi naman n’ya intensyon manyakin sa live yung babae. Ang mali lang n’ya ay hindi nya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso (kunwari lang na bebeso talaga s’ya ha).

“Naaawa lang ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi nya talaga intensyon. At s’yempre dun sa babae. Na offend man s’ya o hindi, s’ya lang ang makakapag sabi nyan. Kung na offend man s’ya alam ko na mapapatawad n’ya ‘yung lalaki. Sobra lang kasi napahiya ‘yung lalaki na sasabihan pa na tatadyakan at pwede kasuhan (Again sakin lang po ito ha).”

Sa huling bahagi ng kanyang post ay naranasan din daw niya maging biktima ng powertripper.

“ALAM KO KASI PAKIRAMDAM NG PINAPAHIYA SA TV AT NAPO-POWERTRIP BASE SA EXPERIENCE KO,” post niya.

Shinare naman ang nasabing post ni Nikko ng isa pang nagmula sa ‘It’s Showtime’ na si Juliana Parizcova sa kanyang Facebook account habang ang former Hashtag member na si Paulo Angeles at gayundin sina ‘Bidaman’ winner Jin Macapagal at contestant Johannes Rissler ay ni-like naman ang post.

Sa ngayon ay burado na ang mga post ni Nikko.

Well… (Byx Almacen)