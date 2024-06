Nadine Lustre pinalakpakan galing sa bowling

Binibiro ng mga netizen si Nadine Lustre matapos mag-viral ang video niya habang naglalaro ng bowling with her friends sa Studio 300.

Puro strike ang bawat tira ni Nadine, ha.

Komento nga ng isang netizen, “Hindi lang sa estetik shoot magaling si Nadine, bongga rin pala siya mag bowling. Strike kung strike!”

Kuwento pa ng mga kasabay nilang maglaro, aliw na aliw ang mga tao sa aktres, super enjoy raw ito kaya naman grabe rin ang palakpakan ng mga tao sa venue every time na titira ito at makaka-strike.

Game na game rin ang ex-girlfriend ni James Reid sa lahat ng fans na gustong magpa-selfie sa kanya.

Samantala, viral din sa X ang wish ng netizens na sana raw ay magsama sa isang movie sina Nadine at Daniel Padilla. After Kathryn Bernardo, si Nadine lang daw ang bagay makapareha ni Deej.

“Nadine Lustre X Daniel Padilla movie sana. Never pa nakapag work si DJ sa ibang babae eh. Sana naman gawan sila ng movie ni Nadine Lustre. Ano si Kathryn lang pwede sa iba? Sus. ipareha nmn si DJ sa ibang babae si Nadine ang best choice talaga.”

Oh well, mukhang exciting nga ang tandem na DanDine. Abangan! (Ogie Rodriguez)