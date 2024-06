Murang bigas para sa mga Pilipino

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. na pababain ang presyo ng bigas. Kaya naman ang inyong lingkod ay naging katuwang ni Speaker Martin Romualdez sa pagsusulong na maibaba ang taripa sa inaangkat na bigas.

Ang misyon: gawing abot-kaya ang presyo ng bigas at bigyang proteksyon ang mga magsasaka. Sisiguruhin namin na ang Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) ay patuloy na pakikinabangan ng mga magsasaka.

Kung mapapataas ang local procurement, mapipigil ang price manipulation at masusuportahan ang local producers. Ang abot-kaya at de-kalidad na bigas ay posible talagang makamit sa pamamagitan ng tinatawag nating whole-of-nation approach.

Bago nabuo ang plano, nakipagpulong ang inyong lingkod at si Speaker Romualdez kina Finance Secretary Ralph Recto, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, Jr. at Customs Commissioner Bienvenido Rubio.

Doon ay tinalakay ang praktikal na solusyon kung paano maiibsan ang pasanin ng mga consumer sa mahal na bigas nang hindi maaapektuhan ang mga magsasakang Pinoy. Napagkasunduan ang pansamantalang pagtapyas sa rice tariff upang mapababa ang gastos ng mga traders.

Sa ganitong paraan, mapapababa ang presyo ng bigas na hindi maaapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa kabila kasi ng pagbawas sa taripa ng imported rice, patuloy pa rin makakatanggap ng suporta ang mga magsasaka ng tulong mula sa RCEF alinsunod sa Republic Act 11203 o Rice Tariffication Law.

May sapat na pondo pa rin ang RCEF dahil sabi mismo ng DOF, as of April 2024 ay umakyat na sa P16 bilyon ang nakolektang rice tariff. Ang minimum requirement na pantulong sa mga magsasaka ay P10 bilyon.

Hindi lang iyan ang isinulong namin dahil nanawagan din kami para sa mahigpit na implementasyon ng price control upang matuldukan ang problema sa pagmamanipula sa presyo ng bilihin at mabigyang proteksiyon ang mga consumer.

Harinawa, maipatupad agad ang aming napagkasunduan nang sa gayon ay matikman ng maraming Pilipino ang murang bigas sa pamilihan. Makakatulong din ito sa pagkontrol ng inflation sa bansa.

Samantala, nais kong batiin ang libu-libong nagtapos ng kanilang pag-aaral sa Senior High School sa Bicol Region. Natutuwa ako’t nakatapos ng pag-aaral ang mga tinulungan ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list.

Patuloy ang aming pagtulong sa mga Bicolanong mag-aaral. Noong Mayo 6, nagsagawa ang Ako Bicol Party-list ng limang araw na Educational Assistance Payout katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City.

Umabot sa 3,000 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng cash assistance (P5,000) mula sa Ako Bicol at DSWD ang mga Senior High School o Grade 12 students mula sa iba’t ibang paaralan sa lungsod ng Legazpi.

Layunin ng Educational Assistance na matulungan ang mga estudyante sa kanilang gastusin sa pag-aaral at umalalay sa mga magulang.

Hindi lang sa educational assistance maaasahan ang Ako Bicol Party-list kundi pati rin sa pagtulong sa mga kababayan nating nagkakasakit.

Ngayong nagpapalit na ng panahon mula tag-init patungong tag-ulan, marami na naman ang nagkakasakit. Handa ang Ako Bicol na tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan nating nagpapagamot. Sa pamamagitan ng People’s Day, nagkakaloob tayo ng medical assistance sa mga kababayan natin sa Metro Manila.

Magdala lamang po ng kaukulang dokumento at magtungo sa North Gate ng Batasang Pambansa tuwing Lunes nang umaga upang maproseso ang inyong request.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang proyekto ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!