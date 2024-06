Mr. International PH- Bulacan Matt Gregorio lumalaban para sa magulang

Dahil pageant season na naman uso na naman ang mgarampahan rampa dito, rampa doon. Kamakailan nga ay kinoronahan bilang Miss Universe Philippines ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo.

Speaking of Bulacan isa na namang pambato ng probinsiya ng Bulacan ang sasabak sa pageantry pero this time sa Mister International Philippines naman, kilalanin natin si Matt AldrickGregorio 18 anyos at tubong San Jose Del Monte, Bulacan.

Nag-aral sa City of San Jose Del Monte National Science High School. Bukod sa pag rampa hilig din ni Matt ang pag lalaro ng basketball at volleyball at mapapa oh! My God ka nalang talagadahil isa ring altar server si Matt sa kanilang simbahan (Dahiljan plus points ka kay Lord! LOL!).

Alam niyo ba na first time palang sumali ni Matt sa national pageant kaya naman puspusan talaga ang kaniyang pag e-ensayosa pag rampa lalo na sa Q&A o question and answer portion.

Pero bakit nga ba sumali si Matt sa Mister International Philippines “Gusto ko i-share yung story ko about my father kasinung namatay yung father ko naka experience ako ng mental health issues, such as depression” Pahayag ni Matt.

Kwento pa ni Matt unexpected ang pag pasok niya sa industriyang pageantry tsika niya may naka kita lang daw sa kaniya saisang sagala at inalok siya kung gusto ba niyang sumali sa mgapageant at nagustuhan naman daw niya ito.

Kung sakaling manalo nga ba si Matt sa Mister International Philippines ano nga ba ang gagawin niya next “Siyempre namanpahinga muna, celebrate with family and friends pati sa mgasupporters ko” humahalakhak na pahayag ni Matt.

Bukod sa pag rampa alam niyo ba na pinasok na rin pala ni Matt ang industriya ng showbiz. Yes! mga suki confirmed! kasi may dapat tayong abangan na gagawin ni Matt kasama ang isangKapuso Star! (Naku! Sino kaya ito? Baka ako! Charrr! LOL!).

Pero ang tanong ng mga madlang netizen at mga chismosanating kapitbahay may dyowa na raw ba ang isang Matt Gregorio “Wala po kailangan kasi munang mag focus sa career” (Wehhh yung totoo aminin! LOL!).

Payo ni Matt sa mga aspiring models “Maniwala kayo sa sariliniyo then keep pursuing your dreams, kahit ilang beses ka mag fail kahit mapagod ka keep moving forward para sa pangarapmo at sa pamilya mo”.

Abangan ang exclusive interview kay Matt Gregorio saTeleTabloid kasama ang mga Kool na Kool na sina Kuyz Marky Miranda at Kuyz Drei Pulmones dahil marami pang irereveal siMatt at ang mas ka abang-abang sino nga ba ang pinapangarapni Matt na isang celebrity.

Siyempre mga suki wag rin kalimutang suportahan si Matt sanalalapit na koronasyon ng Mister International Philippines this coming June 30 na yan sa FPJ Arena San Jose Batangas at para sa iba pang detalye i-follow lang si Matt Gregorio sa kaniyangmga social media accounts.