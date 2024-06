Mga taga-ibang bansa ubra ng magsundalo sa Australia

BUKAS na ang Australian Defense Force (ADF) na tumanggap ng mga recruit mula sa ibang bansa para maging sundalo at bahagi ng kanilang militar.

Kabilang sa mga maaaring pumasok na sundalo sa kanilang bansa ang mga taga-United Kingdom.

Layon ng nasabing hakbang na palakasin ang kanilang puwersa dahil na rin sa tumataas umanong banta mula sa iba’t-ibang rehiyon sa bansa.

Aminado ang pamahalaan ng Australia na nagkakaroon sila ng kakulangan sa enlistment at kailangan nila itong palakihin.

Ayon kay Minister for Defence Richard Marles, maaari ring mag-apply ang mga New Zealander na permanent resident na ng Australia habang sa susunod na taon ay palalawigin nila ang pagtanggap ng mga recruit mula sa UK, US at Canada.

Magkakasama ang Australia, UK, US, Canada at New Zealand sa intelligence sharing sa ilalim ng alyansang tinawag na Five Eyes.