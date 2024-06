Dalawang urgent motion ang inihain sa Office of the Ombudsman ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na humihiling na bawiin ang ipinataw na 6 months preventive suspension.

Sa inihaing Urgent Motion for Reconsideration at Urgent Motion to Lift Preventive Suspension ay giniit ni Guo na wala siyang kasalanan at hindi makatwiran ang ipinataw na preventive suspension na nag-ugat lamang sa kanyang pagganap ng tungkulin bilang alkalde.

“The suspension should be lifted on the ground that grave errors of facts or law or serious irregularities have been committed. The complaint have no basis either in fact and in law, based on mere surmises, speculations, opinions, and questionable findings without the required quantum of evidence,” nakasaad sa mosyon.

Sinabi ni Atty. Stephen David, isa sa mga abogado ni Mayor Guo na naghain ng mosyon sa Ombudsman, na walang mabigat na ebidensiya laban sa kanyang kliyente at lubhang mabigat ang 6 na buwang suspensiyon.

Umaasa ang kanilang kampo na agad na reresolbahin ng Ombudsman ang kanilang mosyon lalo pa at nakasalalay dito ang pagganap ni Mayor Guo ng kanyang tungkulin bilang halal na opisyal ng lokal na pamahalaan.

“Nanatiling matatag si Mayor Guo sa hangarin na makamit ang katarungan at makamtan ang patas na pagtrato sa mga alegasyong ipinupukol sa kanya,” paliwanag ni Atty. David.

“Umaasa kami na babawiin ang suspension order hindi lamang para kay Mayor Guo kundi para sa mga residente ng Bamban,” dagdag pa nito.

Matatandaan na ang suspension order ay nag-ugat sa reklamo ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na nagkaroon ng paglabag sa Grave Misconduct, Serious Dishonesty, Gross Neglect of Duty, at Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service si Mayor Guo nang bigyan nito ng business permit ang isang POGO operator.