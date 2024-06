May ‘troll farm’: Vice Ganda biktima ng demolition job

Grabe ang natatanggap na bashing ni Vice Ganda at ng kanyang noontime show na ‘It’s Showtime’.

Kaugnay nga ito sa isyu na may kinalaman sa isang episode ng ‘EXpecially For You’ segment kung saan bineso ng walang consent ng hindi napiling searchee na si Axel ang searcher na si Christine.

Sa TikTok video ni Christine ay sinabi niyang hindi siya na-off sa ginawang pagbeso sa kanya ni Axel.

Dahil sa nasabing video ay nag-post si Vice sa kanyang X (dating Twitter) na mag-a-ask siya ng apology kay Axel pero sa closing part noong June 4 episode ng ‘It’s Showtime’ ay binawi ni Vice ang kanyang planong paghingi ng sorry kay Axel matapos makausap nila at ng psychologist ng programa si Christine.

Ayon sa naganap na pag-uusap, na-off daw talaga si Christine kay Axel.

Kahapon ay nag-viral ang TikTok video kung saan mapapanood si Christine na umiiyak at kausap sa phone ang staff ng noontime show.

Sa nasabing video at phone conversation ay sinabi ni Christine na pinalabas daw siyang sinungaling.

May ilang netizen ang hindi nagustuhan ang nangyari kay Christine at sa ginawang statement ni Vice at ng ‘It’s Showtime’.

Kung may tumuligsa, mayroon ding kumampi kay Vice at sa Kapamilya noontime show at napansin pa nila na ‘organised’ daw ang sunod-sunod na bashing o demolition job at mayroon daw diumano na troll farm na nasa likod nito.

Sey ng dating housemate ng ‘Pinoy Big Brother Connect’ na si Justin Dizon sa X, “Ano to? May demolition job kay Vice Ganda? Tapos sinabay niyo pa ngayong Pride month ha. Mga inggitera kayo.

“And don’t get me started with these low tier TikTok ‘influencers’ who share the same script.”

Kuda naman ng mga netizen:

“Organized attack ang nangyayari. Troll farm is activated. ‘Naalala’ niyo ba kung sino ang laging binabanggit pag nag joke time? Anong phrase? Di niyo na din maalala no?”

“Grabe ngayon ang demolition job at character and credibility attack ngayon kay Vice Ganda ano? Amoy kabado ‘yung mga tao kasi lakas hatak ni VG sa mga tao. ‘Di naman s’ya tatakbo sa 2025.”

“Naloloka ako sa tiktok. Ano ito? Demolition project kay Vice Ganda?”

Samantala, deadma at unbothered si Vice na rumampa noong Miyerkoles ng gabi sa fashion show ng sikat na designer na si Bang Pineda, ang ‘State of Bang’.

‘Yun na! (Byx Almacen)